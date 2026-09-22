Ambedkar Nagar News: डीएलएड परीक्षा में 1093 विद्यार्थी रहे गैरहाजिर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:44 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 10:44 PM IST
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अंबेडकरनगर। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को जिले के आठ केंद्रों पर तीन पालियों में परीक्षा कराई गई। तीनों पालियों में कुल 5566 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें 4473 ने परीक्षा दी, जबकि 1093 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे।
पहली पाली में सुबह 10 से 11 बजे तक विज्ञान की परीक्षा हुई। इसमें 1466 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 1136 ने परीक्षा दी और 330 गैरहाजिर रहे। दूसरी पाली में सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक गणित की परीक्षा हुई। इसमें सबसे अधिक 2662 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 2225 ने परीक्षा दी, जबकि 437 अनुपस्थित रहे।
तीसरी पाली में दोपहर दो से चार बजे तक सामाजिक अध्ययन की परीक्षा हुई। इसमें 1438 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 1112 ने परीक्षा दी और 326 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ रही। प्रवेश के दौरान कर्मचारियों ने जांच के बाद परीक्षार्थियों को कक्ष में प्रवेश दिया। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। पर्यवेक्षकों के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहे। केंद्रों के बाहर पुलिस बल भी मौजूद रहा।
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मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाने पर रोक रही। डायट प्राचार्य ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन कराने के लिए सभी केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।
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पहली पाली में सुबह 10 से 11 बजे तक विज्ञान की परीक्षा हुई। इसमें 1466 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 1136 ने परीक्षा दी और 330 गैरहाजिर रहे। दूसरी पाली में सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक गणित की परीक्षा हुई। इसमें सबसे अधिक 2662 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 2225 ने परीक्षा दी, जबकि 437 अनुपस्थित रहे।
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तीसरी पाली में दोपहर दो से चार बजे तक सामाजिक अध्ययन की परीक्षा हुई। इसमें 1438 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 1112 ने परीक्षा दी और 326 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। परीक्षा शुरू होने से पहले केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ रही। प्रवेश के दौरान कर्मचारियों ने जांच के बाद परीक्षार्थियों को कक्ष में प्रवेश दिया। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। पर्यवेक्षकों के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहे। केंद्रों के बाहर पुलिस बल भी मौजूद रहा।
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मोबाइल फोन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाने पर रोक रही। डायट प्राचार्य ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकलविहीन कराने के लिए सभी केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।