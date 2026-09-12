Prayagraj News: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

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अखैराजपुर गांव के सामने करीब 32 वर्षीय युवक की लाश मिली। मृतक ने केवल टी-शर्ट और जांघिया पहना था। फांसी का फंदा उसके ही लोअर पैंट से बनाया गया था। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर भीड़ जमा कर हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई। उनका कहना था कि मृतक का एक हाथ पेड़ की डाल पर टिका था। प्रभारी निरीक्षक उमेश सिंह ने बताया कि शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।

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नवाबगंज थाना क्षेत्र के दिल्ली नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने पहचान न होने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।