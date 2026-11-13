Prayagraj News: जगतपुर में युवक की माैत, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दी तहरीर

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उतरांव के बिझवनिया गांव में बुधवार शाम संजय कुमार (40) की मौत हो गई। आरोप है कि वह सिर दर्द के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया था। आरोप है कि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया। जहां थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।