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Prayagraj News: जगतपुर में युवक की माैत, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दी तहरीर

Fri, 13 Nov 2026 02:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 13 Nov 2026 02:32 AM IST
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Youth dies in Jagatpur complaint filed against the doctor concerned
जगतपुर फोटो।उतरांव के बिजावनिया गांव निवासी मृतक संजय की फाइल फोटो
उतरांव के बिझवनिया गांव में बुधवार शाम संजय कुमार (40) की मौत हो गई। आरोप है कि वह सिर दर्द के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया था। आरोप है कि डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया। जहां थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। थानाध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।
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