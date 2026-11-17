गिरफ्तारी का वीडियो भी कोर्ट में नहीं किया पेश

सुनवाई के दौरान आजम खां के वकील ने दलील दी कि ईडी का कहना है कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तारी के आधार और कारणों से जुड़े दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। इस संबंध में ईडी ने पंचनामा भी तैयार किया था।



हालांकि, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने की जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था। ये विवरण खाली छोड़े गए थे। इसके अलावा, आजम खां की बहन को 31 अक्तूबर को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ भी गिरफ्तारी के आधार संलग्न नहीं थे।