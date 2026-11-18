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धर्मराज ने आरोप लगाया कि सबमर्सिबल पंप का तार कटा हुआ था। उन्होंने कहा कि पंप मालिक ने स्वयं चालू न करके सोनेलाल को बुलाया था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोरांव प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

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ददौली गांव में मंगलवार सुबह सबमर्सिबल पंप चलाने के दौरान करंट लगने से सोनेलाल पटेल (24) की मौत हो गई। वह खेत में फसल की सिंचाई करने गया था, तभी करंट से झुलस गया। मृतक के बड़े भाई धर्मराज ने सोरांव पुलिस को तहरीर दी है।