फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Youth attacked while out to buy goods; accused of being beaten and robbed of money

Prayagraj News: सामान खरीदने जा रहे युवक पर हमला, मारपीट कर रुपये छीनने का आरोप

Wed, 02 Sep 2026 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 02 Sep 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Youth attacked while out to buy goods; accused of being beaten and robbed of money
बड़गांव चौकी क्षेत्र के बीरापुर पूरा गांव निवासी अनिल कुमार सरोज ने तीन युवकों पर रास्ते में रोककर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और जेब से रुपये निकालने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
विज्ञापन

अनिल कुमार सरोज के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वह अपनी गोमती बंद करके दुकान के लिए सामान खरीदने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही तीन युवकों ने नशे की हालत में पहुंचा और उसे रोककर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी और उसकी जेब में रखे दो हजार रुपये भी निकाल लिए।
विज्ञापन

मारपीट में अनिल के गले में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद पीड़ित ने सोरांव थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी सोरांव दीन दयाल सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed