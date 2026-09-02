Prayagraj News: सामान खरीदने जा रहे युवक पर हमला, मारपीट कर रुपये छीनने का आरोप

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अनिल कुमार सरोज के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वह अपनी गोमती बंद करके दुकान के लिए सामान खरीदने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही तीन युवकों ने नशे की हालत में पहुंचा और उसे रोककर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर तीनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी और उसकी जेब में रखे दो हजार रुपये भी निकाल लिए।मारपीट में अनिल के गले में गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद पीड़ित ने सोरांव थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी सोरांव दीन दयाल सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।