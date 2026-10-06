Prayagraj News: साक्षर होना व शिक्षित होना दोनों में क्या अंतर है?

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कबीर दास कितने पढ़े थे? वह शिक्षित थे, साक्षर थे या ज्ञानी? ब्यूरोक्रेट्स में इतना एटीट्यूड क्यों होता है वह जनता को लेकर के इतने उदासीन क्यों होते हैं। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेट जनता के सामने अच्छे से पेश आएं?इसी तरह अभ्यर्थियों से पूछा गया कि राजतंत्र अच्छा है या लोकतंत्र? लोकतंत्र क्यों? ब्रिटेन में तो लोकतंत्र नहीं है वहां का राजा मुखिया होता है और चीन में नहीं है चीन हमसे आगे है तो लोकतंत्र क्यों? चीन ने ऐसा क्या-क्या कर लिया था जो भारत नहीं कर पाया और पीछे रह गया?चाइना मॉडल हम क्यों नहीं लागू कर सकते? शिक्षा, ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है इसमें किसको आप महत्व देंगे? इसके साथ ही अभ्यर्थियों से उनसे व्यक्ति जुड़े सवालों के साथ-साथ तमाम मुद्दों पर सवाल किए गए।