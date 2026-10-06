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Prayagraj News: साक्षर होना व शिक्षित होना दोनों में क्या अंतर है?

Tue, 06 Oct 2026 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:02 AM IST
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What is the difference between being literate and being educated?What is the difference between being literate and being educated?
लोक सेवा आयोग से पीसीएस मेंस का साक्षात्कार देकर बाहर निकलते अभ्यर्थी। अमर उजाला
तीन दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। कुशीनगर जनपद से आए एक नायब तहसीलदार भी साक्षात्कार में शामिल हुए। उनसे पूछा गया कि साक्षर होना और शिक्षित होना दोनों में क्या अंतर है?
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कबीर दास कितने पढ़े थे? वह शिक्षित थे, साक्षर थे या ज्ञानी? ब्यूरोक्रेट्स में इतना एटीट्यूड क्यों होता है वह जनता को लेकर के इतने उदासीन क्यों होते हैं। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेट जनता के सामने अच्छे से पेश आएं?
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इसी तरह अभ्यर्थियों से पूछा गया कि राजतंत्र अच्छा है या लोकतंत्र? लोकतंत्र क्यों? ब्रिटेन में तो लोकतंत्र नहीं है वहां का राजा मुखिया होता है और चीन में नहीं है चीन हमसे आगे है तो लोकतंत्र क्यों? चीन ने ऐसा क्या-क्या कर लिया था जो भारत नहीं कर पाया और पीछे रह गया?
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चाइना मॉडल हम क्यों नहीं लागू कर सकते? शिक्षा, ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है इसमें किसको आप महत्व देंगे? इसके साथ ही अभ्यर्थियों से उनसे व्यक्ति जुड़े सवालों के साथ-साथ तमाम मुद्दों पर सवाल किए गए।
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