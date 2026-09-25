Prayagraj News: घोड़ेडीह में पावर हाउस के सामने जलभराव
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 25 Sep 2026 02:53 AM IST
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ग्राम पंचायत घोड़ेडीह में पावर हाउस के सामने जल निकासी की व्यवस्था न होने से सड़क पर पानी व कचरा जमा हो जाता है, जिससे आवागमन मुश्किल होता है। उपकेंद्र पर आने वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अधिक परेशानी होती है। बुधवार को जेई कुंदन कुमार की गाड़ी भी जलभराव में फंस गई थी। ग्रामीणों के अनुसार, सड़क पर नाली नहीं बनी है। उन्होंने जलभराव हटाने, नाली साफ करने और स्थायी निकासी की मांग की है। ग्रामीणों को एसडीएम करछना संदीप तिवारी ने मुआयना कराकर जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया है।
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