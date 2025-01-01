Prayagraj News: जल निगम की पाइप फटने से जलभराव

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स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या महीनों से बनी हुई है। शिकायत के बावजूद जल निगम के कर्मचारी और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाैबाजार गांव के पूर्व प्रधान सुनील कुमार, ओम प्रकाश वर्मा, राजेश कुमार यादव, अनिल कुमार पटेल, गिरधारी लाल वर्मा आदि लोगों ने अधिशासी अभियंता जल निगम का ध्यान आकृष्ट कराकर पाइपलाइन को ठीक कराने की मांग की है। अवर अभियंता महेंद्र प्रताप ने बताया कि संज्ञान में नहीं है। ठीक कराया जाएगा।

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सैदाबाद ब्लाॅक के नौबाजार गांव के पास हाईवे अंडरपास पुल के नीचे जल निगम की पाइप फटने की वजह से हजारों लीटर पानी सड़क पर बर्बाद हो रहा है। इससे जलभराव होने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में परेशनी का सामना करना पड़ रहा है।