Prayagraj News: पाइप लाइन टूटने से कई मोहल्लों की जलापूर्ति बाधित
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 27 Nov 2026 02:34 AM IST
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विसहिजन खुर्द गांव के समीप मंगलवार शाम लखनपुर पेयजल योजना की पाइप लाइन टूटने से आधा दर्जन मोहल्लों की जलापूर्ति बाधित हो गई है। कई इलाकों में पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण अशोक भारतीया ने बताया कि शिकायत के दो दिन बाद भी पाइप लाइन की मरम्मत नहीं कराई गई। ग्रामीणों ने कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं, योजना के अवर अभियंता रोमन अंसारी ने बताया कि उन्हें समस्या की जानकारी नहीं थी। जल्द ही कर्मचारियों को लगाकर पाइप लाइन ठीक कराई जाएगी।
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