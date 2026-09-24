Prayagraj News: बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों ने किया सत्याग्रह आंदोलन

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पांच घंटे तक चले सत्याग्रह आंदोलन के बाद मौके पर नायब तहसीलदार के साथ पहुंचे एक्सईएन ने सुधार के लिए सप्ताह भर का मोहलत मांगा। इस बीच नायब तहसीलदार को बिजली कटौती बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया।यमुनापार विकास मंच के अध्यक्ष बाबा तिवारी ने कहा कि रात्रि में पांच से सात घंटे तक बिजली काटी जा रही है जिससे ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। बिजली की कटौती से पानी की भी समस्या खड़ी हो गई है।मौके पर रामशिरोमणि तिवारी, व्यापार मंडल मेजारोड के अध्यक्ष पप्पू उपाध्याय, राजेश्वर यादव, धीरज श्रीवास्तव, सतीश तिवारी, गुलाम हुसैन काजू, शमशाद अहमद और प्रवीण कुशवाहा आदि रहे।