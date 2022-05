{"_id":"628551cfc338c4331a23be14","slug":"uphesc-college-allotted-to-92-assistant-professors","type":"story","status":"publish","title_hn":"UPHESC : 92 असिस्टेंट प्रोफेसरों को महाविद्यालय आवंटित ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 19 May 2022 01:36 AM IST