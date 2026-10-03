Prayagraj News: ट्रॉली खड़ी करने के विवाद में महिला समेत दो युवकों से मारपीट

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पीड़िता ने दी तहरीर में बताया कि 29 सितंबर को सुनीता देवी के बेटे अजय ने अपनी जमीन पर ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी की थी। आरोप है कि इसी बात पर लालची देवी, छत्रधारी, अमर बहादुर, राधा देवी, मीना देवी, मीनू और ज्योति ने गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर अजय और राजवी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप है। सुनीता देवी ने शिकायत में आरोप लगाया कि बीचबचाव के दौरान उनके सिर और चेहरे पर चोटें आईं। वहीं, दोनों युवकों के शरीर में भी अंदरूनी चोटें लगने की बात कही गई है। आरोप है कि मारपीट के बाद नामजद लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। शिकायत के आधार पर घूरपुर पुलिस ने सातों नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा ने बताया प्रार्थना पत्र के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर जांच-पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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घूरपुर क्षेत्र के चकसंगतदास गांव में जमीन पर ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी करने के विवाद में महिला समेत दो युवकों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। मामले में सुनीता देवी पत्नी तेज बहादुर की तहरीर पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।