फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Two youths, including a woman, assaulted in a dispute over parking a trolley

Prayagraj News: ट्रॉली खड़ी करने के विवाद में महिला समेत दो युवकों से मारपीट

Sat, 03 Oct 2026 02:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 03 Oct 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
Two youths, including a woman, assaulted in a dispute over parking a trolley
घूरपुर क्षेत्र के चकसंगतदास गांव में जमीन पर ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी करने के विवाद में महिला समेत दो युवकों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। मामले में सुनीता देवी पत्नी तेज बहादुर की तहरीर पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पीड़िता ने दी तहरीर में बताया कि 29 सितंबर को सुनीता देवी के बेटे अजय ने अपनी जमीन पर ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी की थी। आरोप है कि इसी बात पर लालची देवी, छत्रधारी, अमर बहादुर, राधा देवी, मीना देवी, मीनू और ज्योति ने गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर अजय और राजवी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप है। सुनीता देवी ने शिकायत में आरोप लगाया कि बीचबचाव के दौरान उनके सिर और चेहरे पर चोटें आईं। वहीं, दोनों युवकों के शरीर में भी अंदरूनी चोटें लगने की बात कही गई है। आरोप है कि मारपीट के बाद नामजद लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। शिकायत के आधार पर घूरपुर पुलिस ने सातों नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा ने बताया प्रार्थना पत्र के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर जांच-पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed