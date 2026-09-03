Prayagraj News: टोंस नदी का जलस्तर बढ़ा, बरसैता की सड़क डूबी

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टोंस नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण मेजारोड-कोंहड़ार मार्ग पर बरसैता की सड़क पानी में डूब गई है। नदी के किनारे बसे गांवों में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क किया है। बरसैता के क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश तिवारी ने बताया कि पुलिया ऊंची है। परंतु सड़क नीचे होने से वह पूरी तरह डूब गई है। समाजवादी युवजन सभा यमुनापार के जिलाध्यक्ष नितेश तिवारी ने तहसील प्रशासन से सड़क पर अवरोधक लगाने की मांग की है।