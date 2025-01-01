Prayagraj News: छत के रास्ते घुसे चोर, पांच लाख के जेवर ले उड़े

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सुबह चोरी का पता चलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी अनिल पांडेय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। परिवार ने आसपास घरों में काम करने वाली कुछ महिलाओं पर संदेह जताया है। लिखित तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कि गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले छह माह में करीब 100 मीटर के दायरे में तीन चोरियां हो चुकी हैं।

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बुधवार रात जारी बाजार में चोर छत के रास्ते जवाहर इंटर कॉलेज के सामने रहने वाले श्याम बाबू के घर में दाखिल हुए। परिवार कमरे में सोता रह गया और चोरों ने पीछे की अलमारी का लॉक खोलकर चोरी की। चोर करीब पांच लाख रुपये के जेवर, दो मोबाइल और दो हजार रुपये नकद ले गए। यह वारदात जारी चौकी से महज 800 मीटर दूर हुई।