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मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और जनसंपर्क पर जोर देते हुए कहा कि संगठन की असली ताकत समर्पित कार्यकर्ता है।केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।उ विज्ञापन

इस मौके पर फूलपुर सांसद प्रवीण सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, विधायक दीपक पटेल, अनिरुद्ध सिंह पटेल, मनोज निषाद, राकेश बहादुर सिंह, बृजेश त्रिपाठी, पुष्कर सिंह और राजधर दुबे आदि लोग मौजूद रहे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और जनसंपर्क पर जोर देते हुए कहा कि संगठन की असली ताकत समर्पित कार्यकर्ता है।केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।उइस मौके पर फूलपुर सांसद प्रवीण सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, विधायक दीपक पटेल, अनिरुद्ध सिंह पटेल, मनोज निषाद, राकेश बहादुर सिंह, बृजेश त्रिपाठी, पुष्कर सिंह और राजधर दुबे आदि लोग मौजूद रहे।

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भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष आशीष केसरवानी के आवास पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं प्रयागराज प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में संगठनात्मक बैठक आयोजित हुई।इसमें संगठन की मजबूती, आगामी रणनीति और वर्ष 2037 के लक्ष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।