फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   The Mayor inspected the city's development works and public amenities.

Prayagraj News: महापौर ने शहर के विकास कार्यों व जनसुविधाओं के कार्याें को परखा

Thu, 24 Sep 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 24 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
The Mayor inspected the city's development works and public amenities.
महापौर गणेश केसरवानी ने नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों और जनसुविधाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी, स्वच्छता व प्रकाश व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

बैठक में नगर निगम निधि के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति जानी गई। महापौर ने स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता और मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सीएम ग्रिड, 15वें वित्त आयोग, नगर सृजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनाओं के तहत कार्यों की भी समीक्षा हुई।
विज्ञापन

महापौर ने वर्षा के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर स्थायी जल निकासी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। नालों की सफाई व जल निकासी मार्गों की व्यवस्था प्राथमिकता से पूरी करने के लिए कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

जनकार्य, विद्युत और मार्ग प्रकाश विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की गई। महापौर ने शहर के प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाए रखने को कहा। खराब स्ट्रीट लाइटों को समय पर ठीक कराने के निर्देश दिए गए।

अतिक्रमण और स्वास्थ्य विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वच्छता प्रभावी बनाने को कहा। सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए। मच्छरजनित समस्याओं से बचाव के लिए फॉगिंग पर जोर दिया गया। नैनी क्षेत्र में पेयजल योजना के विस्तार व पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed