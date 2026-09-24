जयंती से पहले निषादराज पार्क के पास से मस्जिद हटाए प्रशासन : मंत्री डॉ. संजय

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इसके बाद उन्होंने निषादराज किले पर मीडिया से बात की। उन्होंने एसडीएम सोरांव भारती मीणा से किले के आसपास की भूमि संरक्षित करने पर जोर दिया। मंत्री डॉ. संजय निषाद ने निषादराज पार्क के पास स्थित मस्जिद का मुद्दा उठाया। उन्होंने एसडीएम से कहा कि मार्च में निषादराज जयंती से पहले मस्जिद को हटाया जाना चाहिए। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने भगवान श्रीराम एवं निषादराज की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा के दर्शन किए।मार्च में प्रस्तावित निषादराज जयंती को लेकर धाम में तैयारियों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय पदाधिकारियों व अधिकारियों से क्षेत्र की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निषाद समाज के लोगों ने धाम के विकास के विषय रखे। उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण पर भी जोर दिया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के मुद्दे भी उठाए गए। इस मौके पर संजीत निषाद, रामायण मेला आयोजन समिति के महामंत्री उमेश चंद्र द्विवेदी, दिलीप निषाद, रविंद्र मणि निषाद, बाबूराम निषाद, डॉ. अमित निषाद, अमित द्विवेदी और संदीप निषाद आदि मौजूद रहे।