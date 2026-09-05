Prayagraj News: थरवई लूट का खुलासा, मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली

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फाफामऊ के रंगपूरा गांव के जीत लाल केसरवानी हार्टमनगंज में कबाड़ की दुकान चलाते हैं। मंगलवार की रात वह दुकान बंद कर अंदर सो रहे थे। तभी नकाबपोश बदमाश असलहा लेकर दुकान में घुस गए और लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर बदमाशों ने जीत लाल को तमंचे की बट से मारकर घायल कर दिया। बदमाश 15,000 रुपये नकद, करीब डेढ़ लाख रुपये के जेवरात और एक वैगनार कार लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।बृहस्पतिवार की रात पुलिस मलाका में वाहन जांच कर रही थी। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार दो लोगों ने गोलीबारी की, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। इसमें साहिल खान को गोली लगी और उसे अब्दुल सत्तार के साथ हिरासत में लिया गया। उनकी निशानदेही पर राजू उर्फ सूर्य प्रकाश पटेल और गोविंद यादव को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाशों से 1460 रुपये, वैगनार कार और अन्य सामान बरामद कर उनका चालान कर दिया।