{"_id":"6272d46e0c79ce36a23dee53","slug":"tharvai-murder-case-psycho-killer-miscreants-raped-the-dead-bodies-of-women","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"थरवई हत्याकांड : पकड़े गए साइको किलर बदमाशों ने महिलाओं की लाशों से किया था दुष्कर्म ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्रिलोकी यादव, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 May 2022 05:01 AM IST