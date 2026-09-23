फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   ST status will be lost upon abandoning tribal traditions and customs.

हाईकोर्ट : जनजाति की परंपराएं और रीति रिवाज छोड़ने पर खत्म हो जाएगा एसटी का दर्जा

Wed, 23 Sep 2026 05:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 23 Sep 2026 05:50 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल धर्म परिवर्तन से किसी व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा स्वतः समाप्त नहीं होता।

विज्ञापन
ST status will be lost upon abandoning tribal traditions and customs.
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल धर्म परिवर्तन से किसी व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा स्वतः समाप्त नहीं होता। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति अपनी जनजाति की रीति-रिवाजों, परंपराओं को छोड़ देता है और दूसरी धार्मिक पहचान अपना लेता है तो वह एसटी का लाभ नहीं ले सकता। न्यायमूर्ति अरुण कुमार की एकल पीठ ने सोनभद्र जिले की नन्हकी उर्फ नैमुन्निशा की ओर से दायर तीन याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

विज्ञापन


सोनभद्र निवासी याची ने जन्म से अनुसूचित जनजाति का होने का दावा करते हुए दुद्धी तहसील से एसटी प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इसके बाद उसने 2011 से 2018 के दौरान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से कृषि भूमि खरीदी थी। जांच में सामने आया कि याची ने कई दशक पहले सिराजुद्दीन नामक व्यक्ति से विवाह किया था और इस्लाम धर्म अपना लिया है।
विज्ञापन


ऐसे में उन्हें एसटी समाज से जुड़े व्यक्ति का जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। इन आधारों पर उप जिलाधिकारी ने 22 जनवरी 2026 के आदेश से उनके बैनामे को रद्द कर दिया। याची इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अंतर-धार्मिक विवाह या धर्म परिवर्तन मात्र से जनजाति की पहचान खत्म नहीं होती लेकिन अदालत के समक्ष यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद भी अपनी जनजाति की परंपराओं, रीति-रिवाजों से जुड़ा हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने पाया कि याची ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सकी जो यह साबित कर सके कि विवाह और धर्म बदलने के बावजूद वह जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का पालन कर रही थी। इन आधारों के साथ उच्च न्यायालय ने डिप्टी कलेक्टर के आदेश को सही ठहराते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed