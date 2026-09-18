एसएससी जेई परीक्षा : 1748 पदों के लिए 22 सितंबर तक आवेदन, परीक्षा की तिथियां भी प्रस्तावित

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा-2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के 1748 पदों पर भर्ती होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर भी भर्ती की जाएगी।

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ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर रात 11 बजे तक किए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर रात 11 बजे है। आवेदन में सुधार के लिए 28 से 30 सितंबर तक विंडो उपलब्ध रहेगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित है।महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट मिलेगी। शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा होगा। एसएससी ने अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन करने की सलाह दी है। पेपर-एक की कंप्यूटर आधारित परीक्षा अक्तूबर में और पेपर-दो की परीक्षा दिसंबर में प्रस्तावित है।जूनियर इंजीनियर पदों पर विभागवार शैक्षिक योग्यता अलग-अलग है। कई पदों के लिए इंजीनियरिंग डिग्री या तीन वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। कुछ पदों में डिप्लोमा के साथ कार्य अनुभव भी अनिवार्य है। अधिकांश पदों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष तक है, जबकि कुछ में 32 वर्ष तक निर्धारित है। आयु की गणना एक अगस्त 2026 को आधार तिथि मानकर की जाएगी।