एसएससी परीक्षा : दिल्ली पुलिस-सीएपीएफ में दरोगा बनने का मौका, 1871 पदों पर आवेदन शुरू

अधिकांश पदों के लिए 20 से 25 वर्ष आयु सीमा

अधिकांश पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक के पदों के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग पद निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले अपनी पात्रता और शारीरिक मानकों की जानकारी भर्ती विज्ञापन में जरूर देखनी होगी।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 1320 पद

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उप निरीक्षक के 1320 पद हैं। इनमें सीमा सुरक्षा बल के 457, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 254, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 250, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के 187 और सचिवालय सुरक्षा बल के 172 पद शामिल हैं। इन पदों पर पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।