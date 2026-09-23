स्थापना दिवस पर विशेष : मुझे सुनिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बोल रहा हूं, परंपरा के साथ आधुनिकता की राह पर

देश-विदेश के विशेषज्ञों ने संभाले विभाग



विश्वविद्यालय के शुरुआती दौर में विभिन्न विभागों में देश-विदेश के विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया। दर्शनशास्त्र में प्रो. राणा डे, अंग्रेजी में प्रो. डन और इतिहास विभाग में प्रो. रश ब्रूक विलियम जैसे शिक्षकों ने विभागों को नई ऊंचाई दी। इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय के विभाग देश के प्रमुख अकादमिक केंद्रों में गिने जाने लगे।



कई शिक्षकों के नाम नोबेल के लिए हुए प्रस्तावित



इविवि के कई शिक्षकों के नाम नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किए गए। भौतिक विज्ञान विभाग के प्रो. मेघनाद साहा का नाम पांच बार प्रस्तावित किए जाने का उल्लेख मिलता है। प्रो. केएस कृष्णन, प्रो. नील रतन धर और प्रो. के. बनर्जी के नाम भी नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किए गए थे।



देश को दिए राजनीति, प्रशासन और शिक्षा के दिग्गज



इविवि की पहचान उसके पूर्व छात्रों से भी रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और वीपी सिंह, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, कोठारी आयोग के अध्यक्ष रहे प्रो. डीएस कोठारी, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुभाष कश्यप और पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) टीएन चतुर्वेदी समेत कई प्रमुख हस्तियां इविवि से जुड़े रहे हैं।