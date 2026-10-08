वायु सेना दिवस पर विशेष : जब जमीनी रास्ते हुए बंद, तब हवा से बनकर आई उम्मीद

जम्मू-कश्मीर ऑपरेशन मेघ राहत (सितंबर 2014): भीषण बाढ़ में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने और उन तक खाद्य व चिकित्सा सामग्री पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेपाल भूकंप राहत अभियान (अप्रैल-मई 2015): पड़ोसी देश नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भारी परिवहन विमानों और हेलिकॉप्टरों के जरिए राहत सामग्री व चिकित्सा दल पहुंचाए।



यूपी और बिहार बाढ़ राहत (अगस्त 2017): सी-17 और एएन-32 विमानों से एनडीआरएफ व सेना की टुकड़ियों को तैनात किया गया, वहीं गोरखपुर से संचालित मी-17 हेलीकॉप्टर ने महराजगंज से 45 नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया।

राष्ट्रीय कोविड-19 प्रतिक्रिया (2020-2021): महामारी की दोनों लहरों के दौरान परिवहन विमानों का उपयोग कर देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन, आवश्यक उपकरण, दवाएं और स्वास्थ्य कर्मियों का त्वरित परिवहन सुनिश्चित किया।

धराली-हर्षिल आपदा अभियान, उत्तराखंड (अगस्त 2025): मी-17, एएलएच एमके-III और सी-295 विमानों के समन्वय से फंसे लोगों की सुरक्षित निकासी की।

सबरी नदी बचाव अभियान, सुकमा (सितंबर 2025): तेज धाराओं के बीच झाड़ियों को पकड़े फंसे एक व्यक्ति को गरुड़ कमांडो ने हवा में स्थिर मी-17वी5 हेलीकॉप्टर से विन्च के जरिए सुरक्षित बचाया।

चित्रकूट बाढ़ बचाव कार्य (अगस्त 2026): चेतक हेलीकॉप्टर दल ने मुस्तैदी दिखाते हुए बाढ़ के पानी के बीच फंसे दो बुजुर्ग नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया।

इंद्रावती नदी बचाव अभियान, बस्तर (27 सितंबर 2026): उफनती नदी के बीच एक ढहती छत से तीन महिलाओं, तीन बच्चों और एक शिशु समेत 12 नागरिकों को गरुड़ कमांडो व मी-17वी5 चालक दल ने सुरक्षित निकाला।