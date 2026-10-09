Prayagraj News: सपा ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए किया प्रदर्शन

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मार्च जिला कचहरी तक गया, जहां राष्ट्रगान के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। इसमें जिला और महानगर की सभी विधानसभाओं से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर, तख्तियां और पार्टी के झंडे ले रखे थे। वे वोट चोर गद्दी छोड़ और ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो जैसे नारे लगा रहे थे।पुतला लेकर सपा कार्यकर्ता बालसन चौराहे पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा तक पहुंचे। वहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद पुतला जलाने को लेकर पुलिस से उनकी झड़प शुरू हो गई। अलग-अलग चार पुतले जलाने के प्रयास में पुलिस से धक्का-मुक्की हुई। सपा कार्यकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 326 का पाठ किया।इस मौके पर जिलाध्यक्ष अनिल यादव, महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तेखार हुसैन और यमुनापार महासचिव इंजीनियर जगदीश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विधायक विजमा यादव, संदीप पटेल, गीता शास्त्री, हाकिम लाल बिन्द, पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद, महानगर महासचिव रवींद्र यादव, सत्यवीर मुन्ना आदि प्रदर्शन में शामिल थे।