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Prayagraj News: सपा विधायक और प्रदेश सचिव ने पीड़ित परिवार को दी मदद

Wed, 02 Sep 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 02 Sep 2026 01:46 AM IST
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SP MLA and state secretary provided assistance to the victims family
फूलपुर के पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री प्रदान करते विधायक विजमा यादव एवं सपा प्रदेश सचिव अरवि
प्रतापपुर बाजार निवासी रामबाबू केसरवानी के इकलौते पुत्र का आकस्मिक निधन हो गया। सोमवार को प्रतापपुर की सपा विधायक विजमा यादव ने परिवार से संवेदना जताई। उनके साथ सपा के प्रदेश सचिव अरविंद केसरवानी भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। उन्होंने हरसंभव मदद का भरोसा भी दिलाया। विधायक और सपा प्रदेश सचिव ने शासन से जमीन और आवास की सुविधा दिलाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर राजाबाबू केसरवानी, सोमेश केसरवानी आदि रहे।
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