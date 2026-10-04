Prayagraj News: मनुष्य जीवन की सार्थकता पर प्रकाश डाला
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 04 Oct 2026 02:32 AM IST
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सैदाबाद क्षेत्र के भिऊरा गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन आचार्य श्याम जी महाराज ने मनुष्य जीवन की सार्थकता और उसके वास्तविक उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख-सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसका वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति और जीवन को सद्कर्मों के मार्ग पर ले जाना है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भगवान के नाम का स्मरण करने और अपने आचरण में धर्म एवं संस्कारों को अपनाने का आह्वान किया। इस दाैरान गया प्रसाद मिश्र, बबलू मिश्र, रामायणी, महेंद्र पति, भूपेंद्र पति आदि मौजूद रहे।
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