किसान की पूरी मेहनत की नींव बीज : कृषि मंत्री

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मंत्री शाही ने गेहूं, धान, मक्का और तिलहन उत्पादन में प्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने मखाना, रामदाना, कुट्टू और चिया सीड जैसी फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई।मंत्री ने शुआट्स में अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज स्वास्थ्य सुविधा का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीज नहीं होंगे पैदावार भी नहीं होगी। किसान की पूरी मेहनत की नींव बीज है। बीज बेकार होंगे तो पैदावार खराब होगी। यह प्रयोगशाला कृषि के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी।शुआट्स कुलपति जोनाथन ए लाल ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और शोध उपलब्धियों की जानकारी दी। आईसीएआर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (क्रॉप साइंस) डीके यादव ने शुआट्स को आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने एनबीपीजीआर के 13 केंद्रों की अनुसंधान गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान शुआट्स को बेस्ट सेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।वैज्ञानिकों ने साझा किए विचारआईसीएआर की नीलम शेखावत, मूलचंद, जमील अख्तर, संदीप कुमार और रंजना वर्मा ने विभिन्न विषयों पर विचार साझा किए। विवि के निदेशक शोध एसडी मैकार्टे ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रति कुलपति रानू प्रसाद, रितु प्रकाश दूबे और सीजे वेसली भी मौजूद रहे।