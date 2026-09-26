प्रयागराज में चक्रवात का असर : 24 घंटे में गिरा 10 डिग्री तापमान, कल भारी बारिश के आसार

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मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भी भारी बारिश के आसार हैं। चक्रवात का असर जिले में पूरी तरह प्रभावी रहेगा। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने की पूरी संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है। प्रशासन ने नागरिकों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। अपील की है कि वे अनावश्यक यात्राओं से बचें तथा खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे बिल्कुल न रहें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।उधर, पिछले दो दिनों से चल रही तेज ठंडी हवाओं और लगातार रिमझिम फुहारों के कारण प्रयागराज के अधिकतम तापमान में सीधे 10 डिग्री सेल्सियस की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान लुढ़क कर 25.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।तापमान में आई इस अचानक और भारी गिरावट ने गर्मी से पूरी तरह राहत दिला दी है। हालात यह हो गए हैं कि लोगों के घरों में दौड़ रहे एसी और कूलर थम गए हैं और अलमारियों से चादरें व हल्के गर्म कपड़े बाहर निकल आए हैं। स्थिति यह है कि रात में लोगों को पंखे तक बंद करने पड़े।