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जम्मू के उधमपुर निवासी राघव शर्मा इस साल के इंदिरा मैराथन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने अक्तूबर में कश्मीर मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया था। राघव शर्मा ने बताया कि मैं इंदिरा मैराथन में प्रतिभाग करने के लिए काफी उत्साहित हूं और इस बार भी मैराथन जीतने का पूरा प्रयास करूंगा। पिछले साल के विजेता प्रदीप सिंह चौधरी ने भी पंजीकरण करवाया है। वह इस बार भी प्रतियोगिता जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। मंगलवार तक कुल 50 सेना के धावक पंजीकरण करवा चुके हैं। वे भी उत्साह के साथ शामिल होकर अन्य धावकों को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। धावक अपनी आहार और दिनचर्या का विशेष ध्यान रख रहे हैं।अपने आहार का खास ख्याल रखते हैं धावकमैराथन में हिस्सा लेने वाले धावक अपने आहार का खास ध्यान रखते हैं। वे प्रतिदिन तीन से चार लीटर पानी पीते हैं और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करते हैं। इसके अलावा, धावक प्रतिदिन 20 किलोमीटर दौड़ते हैं और लगभग एक घंटा व्यायाम भी करते हैं। उनकी डाइट में रोटी, फल, मेवे और दलिया शामिल होता है। वे दिन की शुरुआत हल्की डाइट से करते हैं।पंजीकरण की स्थितिइंदिरा मैराथन में कुल 369 धावकों ने पंजीकरण करवाया है। पूर्ण मैराथन में ऑनलाइन माध्यम से चार महिलाओं और 90 पुरुषों ने पंजीकरण कराया है। ऑफलाइन माध्यम से 14 महिलाओं और 78 पुरुषों ने पूर्ण मैराथन के लिए पंजीकरण करवाया है। अर्ध मैराथन में ऑफलाइन माध्यम से 105 पुरुषों और 28 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। वहीं, ऑनलाइन माध्यम से 52 पुरुषों और एक महिला ने अर्ध मैराथन के लिए पंजीकरण करवाया है।