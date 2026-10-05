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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Rooftop restaurants to be built at Prayagraj Junction, Govindpuri, and Aligarh railway stations.

रेलवे : प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी व अलीगढ़ रेलवे स्टेशनों पर बनेगा रूफ टॉप रेस्टोरेंट

Mon, 05 Oct 2026 03:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 05 Oct 2026 03:55 PM IST
सार

भारतीय रेलवे यात्रियों को स्टेशनों पर ही आधुनिक और बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी और अलीगढ़ रेलवे स्टेशनों पर रूफ टॉप रेस्टोरेंट बनाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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Rooftop restaurants to be built at Prayagraj Junction, Govindpuri, and Aligarh railway stations.
रूफटॉप रेस्टूरेंट। सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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भारतीय रेलवे यात्रियों को स्टेशनों पर ही आधुनिक और बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी और अलीगढ़ रेलवे स्टेशनों पर रूफ टॉप रेस्टोरेंट बनाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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सुविधा को वित्तीय वर्ष 2026-27 के भीतर धरातल पर उतारने की योजना है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों को लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यह स्टेशनों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उनके कायाकल्प में भी अहम भूमिका निभाएगा।

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टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन रेस्टोरेंट्स के निर्माण का कार्य तेजी से शुरू कराया जाएगा। प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइंस साइड में बनी नई बिल्डिंग की छत पर रूफ टॉप रेस्टोरेंट बनेगा। इसी तरह अलीगढ़ में भी सेकंड इंट्री साइड वाली बिल्डिंग में एवं कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन की भी बिल्डिंग की छत पर रूफ टॉप रेस्टोरेंट बनाएं जाने की तैयारी चल रही है। प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि वाणिज्य विभाग की ओर से इस संबंध में टेंडर प्रक्रिया आने वाले दिनों में की जा सकती है।

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