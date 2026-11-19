अधिकारियों का आश्वासन



इस मामले पर सिविल लाइंस डिपो के एआरएम जयकरन से बात की गई। उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। यूपी रोडवेज प्रयागराज क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि अगर फर्स्ट एड बॉक्स बसों में नहीं है, तो निश्चित ही कंडक्टर के पास होगा। यदि कंडक्टर के पास भी यह उपलब्ध नहीं है, तो यह विषय गंभीर है।



प्राथमिक उपचार बक्से में आवश्यक सामग्री



क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने क्षेत्र की सभी बसों में फर्स्ट एड बॉक्स की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित कराने का वादा किया। यूपी रोडवेज की बसों के प्राथमिक उपचार बक्से में आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ दवाएं होनी चाहिए। इसमें एंटीसेप्टिक लोशन, दर्द या बुखार की जरूरी दवाई शामिल है। इसके साथ ही, ड्रेसिंग का सामान आदि भी रहना चाहिए।