स्वास्थ्य : 300 रुपये की एक जांच से टल सकता है प्रोस्टेट कैंसर का खतरा, सेमिनार में दिया गया  जोर

यूरीन में किसी प्रकार की समस्या को अनदेखा न करें



वाराणसी से आए डॉ. श्वेतांक मिश्रा ने बताया कि यूरीन में अगर किसी प्रकार की समस्या है। जैसे रूक-रूक कर होना, जल्दी-जल्दी होना, यूरीन में ब्लड आना सहित अन्य परेशानी को अनदेखा न करें। क्योंकि यह प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। प्रोस्टेट के भीतर कैंसर सेल की पहचान होने से सर्जरी का एक बड़ा विकल्प होता है। मगर एक बार प्रोस्टेट कैंसर शरीर में फैल जाए तो दवा ही एक मात्र रास्ता होता है जो कि सारे जीवन चलने वाला उपचार है।



रोबोटिक सर्जरी में दो दिन के भीतर मरीज को मिल जाती है अस्पताल से छुट्टी



नई दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट के रोबोटिक सर्जन डॉ. सुधीर रावल ने जटिल प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी को सेमी लाइन के माध्यम से दिखाते हुए कहा कि रोबोटिक सर्जरी काफी कारगर है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की एडवांस पद्धति है। ओपन सर्जरी की तरह रोबोटिक सर्जरी होती है। मगर सर्जरी के दौरान ब्लड कम बहता है और मरीज को दो दिनों के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। उन्होंने बताया कि अब रोबोटिक सर्जरी में ज्यादा खर्च नहीं आता है।