Prayagraj News: तेल-मसाला महंगा होने से बिगड़ा निकाह का बजट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मऊआइमा बाजार में थोक कारोबारियों के मुताबिक, अगस्त में जो सरसों तेल 170 रुपये किलो था, वह अब 195-200 रुपये किलो पहुंच गया है। रिफाइंड भी 140 से बढ़कर 160 रुपये हो गया है। सबसे ज्यादा उछाल मसालों में है। जीरा 320 से 380 रुपये किलो हो गया है।शादी में बिरयानी, कोरमा और सालन में तेल-मसाले की खपत आम दिनों से चार गुना ज्यादा होती है। 1000 लोगों की दावत में ही 45 लीटर तेल और 40 किलो मसाला लग जाता है। ऐसे में प्रति दावत अतिरिक्त खर्च आ रहा है।थोक कारोबारी मोहम्मद जावेद ने बताया कि नवरात्र और फसल कटाई के कारण माल की आवक कम हुई है, इसलिए दाम बढ़े हैं। शादी सीजन में और बढ़ोतरी की आशंका है।तेल मसालों के दाम में हुई बढ़ोतरी की सूचीसामग्री -एक माह पूर्व की कीमत-वर्तमान कीमतसरसों तेल- 170- 200 रुपयेरिफाइंड तेल - 140 -160जीरा - 320 - 380धनिया पाउडर- 180 - 240गरम मसाला - 400 - 480मिर्च पाउडर - 280 - 320छोटी इलायची- 3500 - 4400बड़ी इलायची -1800 - 2200जावित्री - 2500 - 3000बासमती चावल -90 -120नोट : सभी कीमतें प्रति किलो के दर से