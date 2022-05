{"_id":"62703ad211e2b57da24e8caa","slug":"result-declared-after-a-decade-of-principal-recruitment-94-non-government-secondary-schools-got-regular-principals","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रधानाचार्य भर्ती का एक दशक बाद रिजल्ट घोषित, 94 अशासकीय माध्यमिक स्कूलों को मिले नियमित प्रधानाचार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 03 May 2022 01:41 AM IST