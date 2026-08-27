Prayagraj : नौ दिन बाद रेलवे ट्रैक से हटा पानी, झूंसी से रामबाग वापस हुईं ट्रेनें, यात्रियों को बड़ी राहत

बारिश और जलभराव के चलते पिछले नौ दिनों से प्रभावित रहा प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन का संचालन बुधवार से सामान्य हो गया है। ट्रैक से पानी हटाए जाने के बाद हावड़ा जाने वाली विभूति एक्सप्रेस निर्धारित प्लेटफॉर्म नंबर एक से संचालित हुई। अन्य ट्रेनों का भी बृहस्पतिवार से संचालन शुरू हो गया।

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रामबाग स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर एक से तीन तक पानी भर जाने के कारण रेल संचालन सुरक्षित नहीं रह गया था। सिग्नल भी फेल हो गए थे। इस वजह से विभूति एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा मऊ, बलिया और अन्य रूटों की ट्रेनों को झूंसी स्टेशन पर शिफ्ट किया गया था।उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) के महाप्रबंधक (जीएम) ने रामबाग स्टेशन का निरीक्षण किया था। इसके बाद पानी निकासी तेज की गई थी। ट्रैक साफ होने पर बुधवार को विभूति एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया गया। एनईआर के सीपीआरओ सुमित कुमार ने बताया कि बुधवार को विभूति प्लेटफॉर्म नंबर एक से चली। झूंसी शिफ्ट हुईं ट्रेनें बृहस्पतिवार से रामबाग से ही संचालित हुई।