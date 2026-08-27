फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Action under the POSH Act can be taken only on a timely complaint of harassment.

हाईकोर्ट : पॉश एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न की समयबद्ध शिकायत पर ही हो सकती है कार्रवाई

Thu, 27 Aug 2026 02:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 27 Aug 2026 02:50 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायत पॉश एक्ट-2013 की धारा-9 में निर्धारित समय सीमा के बाहर की जाती है तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ऐसी स्थिति में मामले को नए सिरे से जांच के लिए वापस भेजना भी कानूनन उचित नहीं है।

विज्ञापन
High Court: Action under the POSH Act can be taken only on a timely complaint of harassment.
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकायत पॉश एक्ट-2013 की धारा-9 में निर्धारित समय सीमा के बाहर की जाती है तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ऐसी स्थिति में मामले को नए सिरे से जांच के लिए वापस भेजना भी कानूनन उचित नहीं है।

विज्ञापन


इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी की विशेष अपील स्वीकार कर ली, जबकि संस्थान की विशेष अपील खारिज कर दी। याची वर्ष 2005 में संस्थान में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। वर्ष 2016 में कुछ छात्राओं की ओर से उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की। आंतरिक शिकायत समिति ने जांच की और बाद में संस्थान की गवर्निंग कौंसिल ने नौ जुलाई 2017 को उन्हें फटकार की सजा देते हुए महिला छात्राओं और शोधार्थियों का शैक्षणिक पर्यवेक्षण करने से रोक दिया।
विज्ञापन


इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। एकल पीठ ने सात मई 2026 के आदेश से सजा को रद्द कर मामले पर संस्थान को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया। इस फैसले के खिलाफ याची ने विशेष अपील दायर की। खंडपीठ ने पाया कि शिकायतों में घटनाओं की तारीखें दर्ज नहीं थीं। कोर्ट ने कहा कि पॉश एक्ट की धारा-9 के तहत शिकायत घटना से अधिकतम छह महीने के अंदर की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कहा, प्रथम दृष्टया समय सीमा से बाहर शिकायत को शुरुआत में ही खारिज किया जा सकता है। स्पष्ट किया कि जब शिकायतें ही पोषणीय नहीं थीं तो नए सिरे से जांच का कोई आधार नहीं था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed