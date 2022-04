{"_id":"626d890f307b097ebf222d16","slug":"recruitment-scam-there-will-be-recovery-from-the-demoted-public-works-department-engineers","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भर्ती घोटाला: पदावनत हुए लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं से होगी रिकवरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 01 May 2022 12:37 AM IST