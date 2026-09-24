Prayagraj News: लाखों की कलात्मक चौकियों पर विराजेंगे राम, रात्रि शृंगार बनेगा आकर्षण

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श्री महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी के सचिन कुमार गुप्ता ने बताया कि छह अक्तूबर को रात आठ बजे शाहगंज स्थित महंत बाबा हाथीराम मंदिर में मुकुट पूजन होगा। 11 अक्तूबर को राम जन्म से अहिल्या उद्धार की लीला होगी। 12 को फुलवारी लीला से धनुष यज्ञ और 13 को राम-सीता विवाह के साथ भव्य राम बरात निकलेगी।14 से 18 अक्तूबर तक राम वनवास, भरत मिलाप, सीता हरण, लंका दहन और कुंभकर्ण वध की लीलाएं होंगी। 19 को मेघनाथ वध और नवमी का दल पत्थर का शिवाला से निकलेगा। 20 को रावण वध और दशमी का दल घास मंडी से रात आठ बजे निकलेगा।आयोजन कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश चंद्र टंडन, कोषाध्यक्ष अमिताभ, राजगद्दी संयोजक मोहन टंडन और राजेश मल्होत्रा की देखरेख में होगा। निदेशक सचिन कुमार गुप्ता, गिरीशंकर प्रभाकर और रवि प्रकाश ओझा सहित कमेटी सदस्य भी शामिल हैं।13 अक्तूबर को निकलने वाली राम बरात में छह कलात्मक चौकियां, 10 बैंड-बाजे, हाथी-घोड़े और राम-लक्ष्मण, भरत-शत्रुघ्न की सवारी शामिल होगी। रामदल में हाथी पर भगवान श्रीराम, हनुमान जी और रामायण प्रसंगों पर आधारित 10 कलात्मक चौकियां रहेंगी। 21 अक्तूबर को कोतवाली चौराहे पर भजन संध्या के साथ भरत मिलाप होगा। 25 अक्तूबर को अतरसुइया रामलीला मैदान में भजन संध्या, लोकनृत्य एवं श्रीराम राजगद्दी होगी।