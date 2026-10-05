प्रयागराज: हाईकोर्ट बार एसोसिएएशन के दो बार अध्यक्ष रह चुके हैं राधाकांत, भाई थे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधाकांत ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रतापगढ़ रानीगंज के मूल निवासी राधाकांत ओझा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के दो बार अध्यक्ष रह चुके हैं। तीसरी बार अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने इस बार भी मैदान में थे लेकिन उन्हें तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा।

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सोमवार को घोषित भाजपा की आठ उम्मीदवारों की सूची में राधाकांत ओझा का नाम शामिल होने के बाद न्यायिक व राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। 16 अक्तूबर को होने वाले मतदान से पहले नामांकन प्रक्रिया छह अक्तूबर को संपन्न हो रही है। लंबे समय तक बार की राजनीति और वकालत में सक्रिय रहे ओझा का प्रत्याशी बनना क्षेत्र के विधिक समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।