फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Rain brought relief from the heat

Prayagraj News: बारिश ने गर्मी से दिलाई राहत

Fri, 25 Sep 2026 02:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 25 Sep 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Rain brought relief from the heat
करनाईपुर।गमरहटा गांव में ढहा कच्चा मकान, गृहस्थी तबाह। संवाद
जिले में बृहस्पतिवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से शाम तक रिमझिम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई मोहल्लों में एक बार फिर जलभराव जैसी स्थिति बन गई।
विज्ञापन



पिछले एक पखवाड़े से ग्रामीण तेज धूप और उमस से परेशान थे। खेतों में धान की फसल में पानी की जरूरत थी, लेकिन लगातार उमस के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त था। बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश ने जोर पकड़ लिया। ग्रामीण अजय कुमार और रामबाबू ने बताया कि इस बारिश से धान की फसल को काफी फायदा होगा।
विज्ञापन

इधर, नवाबगंज के कौड़िहार नूतन चौराहा और कौड़िहार अस्पताल रोड पर जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जलालपुर चांधन उर्फ पीथीपुर सीएचसी कौड़िहार के पास बस्ती का पानी सड़क पर जमा हो गया है। प्रशासक विमला साहू ने बताया कि लोक निर्माण विभाग को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। वहीं, करमा में सुबह शुरू हुई हल्की बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहा। घूरपूर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली।
विज्ञापन
विज्ञापन


करनाईपुर में बारिश से कच्चा मकान ढहा
तेज बारिश और जलभराव के बीच कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। हादसे के समय परिवार के लोग बाल-बाल बच गए। बहरिया के गमरहटा गांव में शुक्रवार सुबह संतलाल यादव का मकान ढहा। लगातार बारिश से मकान की दीवारें कमजोर हो गई थीं। मकान गिरने से अनाज, कपड़े, बर्तन, बिस्तर और चारपाई समेत गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। बारिश से अनाज व कपड़े खराब हुए, बर्तन व अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे से परिवार को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। उनके सामने रहने का संकट है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से नुकसान का आकलन, आर्थिक सहायता व रहने की व्यवस्था की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी कमजोर कच्चे मकानों को लेकर चिंता जताई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed