Prayagraj News: सामाजिक संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल

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एक विद्युत इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर छात्रा से उनकी शैक्षिक योग्यता और प्रशासनिक सेवा में आने का कारण पूछा गया। बोर्ड ने लोकतंत्र और प्रशासन पर भी सवाल किए, जैसे नोटा को एक लाख वोट मिलने पर क्या होना चाहिए। भ्रष्टाचार को पूरी तरह शून्य करने की संभावना पर भी चर्चा हुई। एक अन्य अभ्यर्थी से पोषण वाटिका के बारे में पूछा गया। अपनी रुचि कविता और दोहे बताने पर उनसे दोहा सुनाने को कहा गया।समसामयिक विषयों में सारनाथ, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार और न्यू ट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पर प्रश्न थे। नए एयर मार्शल के नाम पर असमर्थता जताने पर अध्यक्ष ने अभ्यर्थी का मनोबल बढ़ाया। एक अभ्यर्थी ने अपना पसंदीदा विषय पॉलिटी बताया। इसके बाद सदस्य ने डीप स्टेट और नैनी स्टेट जैसी अवधारणाओं पर सवाल किए। जूनियर अधिकारियों के साथ कार्य संयोजन और नेतृत्व क्षमता पर भी प्रश्न पूछे गए।