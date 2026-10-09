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Prayagraj News: सामाजिक संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता पर सवाल

Fri, 09 Oct 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:33 AM IST
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Questions regarding social sensitivity and leadership capability.
चर्चा...लोक सेवा आयोग में पीसीएम मेंसका इंटरव्यू देने पहुंचे अभ्यर्थी चर्चामें लीन दिखे - फोटो : shiv tripathi
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 के साक्षात्कार आयोजित किए। इनमें अभ्यर्थियों से सामाजिक दृष्टिकोण, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक संवेदनशीलता से जुड़े सवाल पूछे गए। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि ज्ञान का परीक्षण पहले ही हो चुका है, अब व्यक्तिगत विचारों को जानने पर जोर रहेगा।
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एक विद्युत इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर छात्रा से उनकी शैक्षिक योग्यता और प्रशासनिक सेवा में आने का कारण पूछा गया। बोर्ड ने लोकतंत्र और प्रशासन पर भी सवाल किए, जैसे नोटा को एक लाख वोट मिलने पर क्या होना चाहिए। भ्रष्टाचार को पूरी तरह शून्य करने की संभावना पर भी चर्चा हुई। एक अन्य अभ्यर्थी से पोषण वाटिका के बारे में पूछा गया। अपनी रुचि कविता और दोहे बताने पर उनसे दोहा सुनाने को कहा गया।
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समसामयिक और प्रशासनिक अवधारणाएं
समसामयिक विषयों में सारनाथ, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार और न्यू ट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पर प्रश्न थे। नए एयर मार्शल के नाम पर असमर्थता जताने पर अध्यक्ष ने अभ्यर्थी का मनोबल बढ़ाया। एक अभ्यर्थी ने अपना पसंदीदा विषय पॉलिटी बताया। इसके बाद सदस्य ने डीप स्टेट और नैनी स्टेट जैसी अवधारणाओं पर सवाल किए। जूनियर अधिकारियों के साथ कार्य संयोजन और नेतृत्व क्षमता पर भी प्रश्न पूछे गए।
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