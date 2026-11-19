अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के बाद, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) प्रयागराज ने बुधवार देर रात एक नोटिस जारी किया। इसमें बताया गया कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (सीसीएए) अभ्यर्थियों के सभी प्रत्यावेदन रेलवे बोर्ड को भेजे गए हैं।यह आंदोलन मंगलवार सुबह से शुरू हुआ था और कड़ाके की ठंड में रातभर जारी रहा। अभ्यर्थी मुख्यालय के गेट पर डटे रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों का तर्क है कि सीसीएए श्रेणी में सामान्य वर्ग का कटऑफ 71.493 अंक है। वहीं, अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग का कटऑफ इससे अधिक 73.048 अंक तक पहुंच गया है।सामान्य वर्ग की तुलना में एसटी वर्ग का कटऑफ अधिक होने पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि परिणाम में रेलवे के संस्थानों के अलावा दूसरे विभागों से अप्रेंटिस करने वालों को भी शामिल किया गया। इससे रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने वाले मूल अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित हो रहे हैं।

उच्चस्तरीय वार्ता और ज्ञापन



बुधवार सुबह अभ्यर्थियों ने एनसीआर महाप्रबंधक को बुलाने की मांग की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बुधवार दोपहर को रेलवे प्रशासन ने मध्यस्थता की पहल की। दस सदस्यीय अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर मध्य रेलवे, रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और आरआरसी के उच्च अधिकारियों से विस्तृत वार्ता की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी सभी मांगों का लिखित ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ज्ञापन और मांगों को रेलवे बोर्ड के पास भेजा जा रहा है।



रेलवे बोर्ड को भेजा गया मामला



रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सीईएन 08/2024 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण की पद्धति और प्रयोज्यता के संबंध में कोर्स पूर्ण एक्ट अप्रेंटिस अभ्यर्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार और आवश्यक निर्देश के लिए सक्षम प्राधिकारी (रेलवे बोर्ड) को भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई बोर्ड से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार की जाएगी।