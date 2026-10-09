Prayagraj News: दाल, आटा, तेल महंगा, चीनी के घटे दाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चीनी के दामों में 800 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। एक माह पहले 110 से 115 रुपये प्रति किलो बिकने वाली दाल अब फुटकर में 150 से 160 रुपये प्रति किलो मिल रही है। उत्तर प्रदेश में दलहन का उत्पादन कम होने के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दाल आ रही है।दाल के थोक कारोबारी राजेंद्र जायसवाल ने एक माह में दालों के दाम बढ़ने की पुष्टि की। थोक कारोबारी सुनील केसरवानी के अनुसार, चीनी 800 से एक हजार रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई है। जबकि दाल 1500 रुपये प्रति क्विंटल, मैदा 100 रुपये और सूजी 100 रुपये महंगी हुई है।फार्चून 15 लीटर पर 50 रुपये और सरसों तेल 15 किलो पर 30 रुपये महंगा हुआ है। पाम ऑयल 15 किलो में 50 रुपये सस्ता हुआ है। पिछले एक माह में चीनी 50 किलो की कीमत 3000 रुपये से घटकर 2600 रुपये हो गई है। आटा 50 किलो 1500 रुपये से बढ़कर 1570 रुपये पर पहुंच गया है।अरहर दाल 100 किलो की कीमत एक माह पहले 11500 रुपये थी, जो अब 13000 रुपये हो गई है। चना दाल 100 किलो 8000 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये पर पहुंच गई है। गल्ला तिलहन व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश चंद्र केसरवानी ने बताया कि अरहर दाल थोक में 1500 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई है। चना दाल में थोक में 1000 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई है।बाजार दर की एक माह में तुलनासामान एक माह पहले वृहस्पतिवारचीनी 50 किलो 3000 2600आटा 50 किलो 1500 1570मैदा 50 किलो 1550 1600सूजी 50 किलो 1600 1650फार्चून 15 लीटर 2250 2300पाम आयल 15 किलो 2500 2450सरसो तेल 15 किलो 2800 2920वनस्पति 15 किलो 2270 2300अरहर दाल 100 किलो 11500 13000चना दाल 100 किलो 8000 9000