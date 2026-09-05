गंगा-यमुना का जलस्तर कम होने के साथ ही जिला प्रशासन ने बाढ़ के बाद की स्थिति और संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारी तेज कर दी हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि जलस्तर कम होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में साफ-सफाई कराई जाए।

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उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे लोगों को भोजन और अन्य प्रभावित लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराने के लिए कहा। जलभराव समाप्त होने पर गंदगी से फैलने वाली बीमारियों और विशेष रूप से स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।डीएम ने अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार के लिए अलग से वार्ड सुरक्षित रखने और स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया। डीएम ने कहा कि जलस्तर में कमी दर्ज हो रही है। अब तक सदर तहसील में केवल एक राहत शिविर खोला गया है और बहुत अधिक आबादी प्रभावित नहीं है फिर भी सभी शिविर तैयार हैं।