प्रयागराज का मौसम : दिनभर सूखा, शाम को झमाझम बारिश, कई इलाके हुए जलमग्न

अल्लापुर व जॉर्जटाउन के हालात ज्यादा खराब, कई घंटे लग रहे जल निकासी मेंप्रयागराज। दिन भर के सूखे के बाद बृहस्पतिवार की शाम को झमाझम बारिश हुई। जिसकी वजह से लोगों को उमस से राहत मिली। मगर शहर की सड़के व कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। इनमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति जॉर्जटाउन व अल्लापुर की रही। जहां स्थानीय लोगों को जल निकासी के लिए छह से आठ घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

इनमें अल्लापुर के शिव नगर कॉलोनी, डडिया मार्ग, सोहबतियाबाग, रामानंद नगर, मटियारा रोड, बाघम्बरी गद्दी रोड व अमिताभ बच्चन रोड पर लबालब पानी भर गया। जिसे निकालने के लिए पंपिंग सेट में लगे सभी 15 पंप चालू करने पड़े। मगर स्लूज गेट बंद होने की वजह से जल निकासी काफी धीमी हो गई।

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वहीं जॉर्जटाउन के चिंतामणि मार्ग, लिडिल रोड, चिंता मणि रोड व एसोसिएशन मार्ग पर घुटने तक पानी भर गया। ऐसे में स्थानीय पार्षद आकाश सोनकर ने कहा कि सीएम ग्रिड की सड़क निर्माण की वजह से यह समस्या आ रही है। जहां सड़क के दोनों तरफ 10-10 फिट का नाला था। वहां 600 डाया की ह्यूम पाइप डाल दी गई है। जिसकी वजह से जल निकासी में आठ से 10 घंटे का लंबा समय लग रहा है।

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उन्होंने जल निकासी के लिए वी सेफ की सड़कें बनाने के साथ सड़क के दोनों तरफ नालों के निर्माण की माग की।इसके अलावा बारिश के दौरान कालिंदीपुरम में महर्षि रोड, जैन मंदिर, जाफरी कॉलोनी, पंजाब नेशलन बैंक के पीछे जल भराव हो गया। जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं रामबाग, अलोपीबाग, लीडर रोड, हाईकोर्ट पानी टंकी के पास, सुलेम सरांय नेहरू पार्क, रेलवे मुख्यालय डाट पुल के नीचे, मुट्ठीगंज स्थित आर्य कन्या डिग्री कॉलेज के पास भी जल भराव हो गया।