प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में मंगलवार से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हुईं, लेकिन पहले ही दिन पूरी व्यवस्था बेपटरी दिखी। परीक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले शिक्षक कहीं मोबाइल में व्यस्त नजर आए, तो कहीं जनगणना ड्यूटी के कारण नदारद रहे। हैरानी की बात यह रही कि स्कूलों में खाना बनाने वाली रसोइया कक्ष निरीक्षक की भूमिका निभाती दिखीं। अमर उजाला की टीम ने जब कुछ विद्यालयों की हकीकत परखी, तो परीक्षा का पूरा सिस्टम ही फेल नजर आया।

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सीन एक



उच्च प्राथमिक विद्यालय पुराना कटरा द्वितीय, (कंपोजिट) में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों की परीक्षा चल रही थी। रसोईया लीला देवी कक्षा छह में कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी कर रही थीं। वह बच्चों को प्रश्न पत्र बांट रही थीं। बीच बीच में शोर न मचाने के लिए भी बच्चों को मना कर रही थीं। प्रधानाध्यापक ममता शर्मा की देखरेख में शिक्षामित्र नीलम मिश्रा व एक डीएलएड प्रशिक्षु भी अलग कक्षाओं में जाकर प्रश्न पत्र व उत्तरकापियां बांट रही थीं। बच्चों की संख्या कम थी तो प्रधानाध्यापक ने रसाेइया को आसपास के पंजीकृत बच्चों को बुलाने के लिए भेज दिया। प्रधानाध्यापक ने कहा, ज्यादातर शिक्षकों के जनगणना ड्यूटी में जाने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं।