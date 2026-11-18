आतंकी संगठन से जुड़ा बताकर होटल कारोबारी को जान से मारने की धमकी

सिविल लाइंस निवासी होटल कारोबारी संतोष गुप्ता और उनके परिवार को अज्ञात मोबाइल नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि फोन करने वाले खुद को बांग्लादेशी-पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़ा बताकर धमकी दे रहे हैं। साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के नाम अतीक अहमद से जोड़कर जेल भिजवाने की धमकी देते हैं। सिविल लाइंस पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।