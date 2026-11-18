प्रयागराज : अतीक के शूटर के रिश्तेदार समेत तीन गिरफ्तार, एक करोड़ की स्मैक बरामद
शहर में अपराध और नशे का गठजोड़ एक बार फिर सामने आया है। नीरज वाल्मीकि हत्याकांड में जेल जा चुका आरोपी अब करोड़ों की स्मैक के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने तीन आरोपियों के कब्जे से 515 ग्राम स्मैक बरामद की है।
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शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फाफामऊ पुलिस और गंगानगर जोन की सर्विलांस टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 515 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.03 करोड़ रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों में माफिया अतीक अहमद के शूटर अख्तर का रिश्तेदार सनाउल्लाह उर्फ रानू भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्रयागराज से लेकर गाजियाबाद समेत कई शहरों में नशे का नेटवर्क चला रहे थे।
डीसीपी गंगानगर सोनम कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मलाक हरहर स्थित एक कार्यालय के पास स्मैक की बड़ी खेप लेकर आने वाले हैं। इस पर पुलिस और सर्विलांस टीम ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पुराना कटरा निवासी सनाउल्लाह उर्फ रानू, मनोज बारी और धूमनगंज के हरवारा निवासी मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि स्मैक की खेप धूमनगंज के ताड़बाग इलाके से लाई जाती थी। बरामद खेप को गाजियाबाद भेजने की तैयारी थी। आरोपियों ने पूछताछ में लकी नाम के व्यक्ति का भी नाम लिया है। उसे एक दिन पहले ही कैंट पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
वहीं, दो दिन पहले धूमनगंज के ताड़बाग में पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने भी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब इन सभी मामलों के बीच संभावित कड़ियों और नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।
नीरज वाल्मीकि हत्याकांड में जेल जा चुका है रानू
पुलिस के मुताबिक, सनाउल्लाह उर्फ रानू वर्ष 2018 में कैंट क्षेत्र में हुए नीरज वाल्मीकि हत्याकांड में जेल जा चुका है। नीरज वाल्मीकि छोटा राजन गिरोह का शूटर था। दुर्गा पूजा पंडाल के भीतर उसकी बम और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, मनोज बारी पर आठ और रानू पर 15 प्राथमिकी दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ दो बार गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। दोनों कर्नलगंज थाने के हिस्ट्रीशीटर बताए गए हैं। दो हिस्ट्रीशीटरों के नशे के कारोबार में शामिल होने के खुलासे ने पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं।
आतंकी संगठन से जुड़ा बताकर होटल कारोबारी को जान से मारने की धमकी
सिविल लाइंस निवासी होटल कारोबारी संतोष गुप्ता और उनके परिवार को अज्ञात मोबाइल नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि फोन करने वाले खुद को बांग्लादेशी-पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़ा बताकर धमकी दे रहे हैं। साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के नाम अतीक अहमद से जोड़कर जेल भिजवाने की धमकी देते हैं। सिविल लाइंस पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एफआईआर के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग नंबरों से कारोबारी और उनके कर्मचारियों के पास कॉल आ रही हैं। फोन करने वाले कभी खुद को प्रतापगढ़, प्रयागराज तो कभी छिंदवाड़ा के जंगलों का निवासी बताते हैं। होटल और कार्यालय का पता बताकर वहां पहुंचने और सभी को मार डालने की बात कहते हैं। धमकाने वाले खुद को नक्सली, माफिया और बांग्लादेशी-पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़ा बताते हैं।
छिंदवाड़ा के जंगलों में लोगों की हत्या करने और अतीक अहमद से जुड़े लोगों के माध्यम से झूठे मुकदमे में फंसाने की बात भी कही जाती है। कर्मचारियों को उनके नाम लेकर डराया जा रहा है। परिवार की महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के साथ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने की धमकी दी है। पीड़ित ने पुलिस को कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप संदेशों के स्क्रीनशॉट और संदिग्ध नंबरों का ब्योरा सौंपा है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।