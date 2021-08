प्रयागराज : गंगा-यमुना की रफ्तार फिलहाल थमी, जगी राहत की उम्मीद

{"_id":"6114afcf3f463628f4445746","slug":"prayagraj-ganga-yamuna-slows-down-for-now-hopes-for-relief","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u092f\u093e\u0917\u0930\u093e\u091c : \u0917\u0902\u0917\u093e-\u092f\u092e\u0941\u0928\u093e \u0915\u0940 \u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u092b\u093f\u0932\u0939\u093e\u0932 \u0925\u092e\u0940, \u091c\u0917\u0940 \u0930\u093e\u0939\u0924 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u092e\u0940\u0926","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 12 Aug 2021 10:51 AM IST

सार बुधवार को दिन में गंगा-यमुना के जलस्तर में बढ़ने की रफ्तार कुछ कम हुई थी लेकिन देर शाम तक फिर रफ्तार तेज हो गई थी।

कई दिनों तक तबाही और हाहाकार मचाने के बाद गंगा और यमुना का जलस्तर बृहस्पतिवार को फिलहार स्थिर हो गया। इससे प्रशासन ने जहां राहत की सांस ली है वहीं तटवर्ती इलाकों में फंसे लोगों में भी स्थिति से उबरने की उम्मीद जगी है। बुधवार को दिन में गंगा-यमुना के जलस्तर में बढ़ने की रफ्तार कुछ कम हुई थी लेकिन देर शाम तक फिर रफ्तार तेज हो गई थी। अगली स्लाइड में देखें बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे तक का जलस्तर...

इससे हड़कंप मच गया था। हालांकि उम्मीद के अनुसार गुरुवार को जलस्तर मेंकमी आई और गंगा और यमुना की रफ्तार फिलहाल थम गई है। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। नाव के माध्यम से जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं बाढ़ के कारण घरों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री दूध, फल, सब्जी, ब्रेड के अलावा दवाओं का इंतजाम कर रहे हैं।12-08-2021 Time 8:00 am PrayagrajGauge TrendRiver GangaPhaphamau - 86.09 m stable(DL-84.73 m)Chhatnag -85.36 m rising j(DL-84.73 m)River YamunaNaini-85.84 m stable (DL-84.73 m)Level change in last 02 hours:Phaphamau:0 cmChhatnag: (+)1 cmNaini:0 cm